В Саратовской области простились с погибшими бойцами СВО

В трех районах Саратовской области проводили в последний путь бойцов, погибших в зоне СВО.

Траурные мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, павших при выполнении боевых задач, прошли 6 марта в нескольких муниципалитетах региона. Информация об этом поступила из районных администраций.

В Балашовском районе состоялось прощание с двумя местными жителями, заключившими контракт с Министерством обороны. Сергей Колотовкин, уроженец села Ивановка, родился в апреле 1965-го. Его земляк Юрий Луцев, родившийся в Балашове в январе 1962 года, также отправился в зону проведения спецоперации, подписав контракт.

В Вольске в тот же день проводили в последний путь рядового Вадима Каменщикова. Погибший проходил службу в должности старшего стрелка. Данные о дате похорон и гибели военнослужащего официально подтвердили в местной администрации.

Еще одна церемония прощания состоится завтра, 7 марта, в Балтайском районе. Жители села Садовка проводят в последний путь Алексея Гурьянова.

Ольга Сергеева