В Саратове открыли горячую линию для помощи пострадавшим после массированной атаки БПЛА

В Саратове начат прием заявлений на выплаты пострадавшим от атаки дронов.

В областном центре начался сбор заявлений от жителей, чье имущество пострадало при ночном налете беспилотников 5 марта. Об этом проинформировал исполняющий полномочия главы Саратова Игорь Молчанов.

Напомним, минувшей ночью регион пережил массированную воздушную атаку. Из-за угрозы работа аэропорта «Гагарин» была временно остановлена до 5 утра. Силами ПВО в темное время суток над областью ликвидировали пять дронов, а утром поступили данные об уничтожении еще 33 целей.

Губернатор Роман Бусаргин в своих соцсетях проинформировал о выбитых стеклах в ряде социальных учреждений и многоквартирных домах, а также подтвердил информацию о трех пострадавших.

В настоящий момент специальные комиссии приступили к оценке нанесенного ущерба. Власти гарантировали оказание адресной поддержки всем, кто пострадал от инцидента. Для оперативного приема обращений в городе работает круглосуточная горячая линия: 96-45-99.

Ольга Сергеева