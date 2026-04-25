В Саратовской области простились с погибшими в ходе СВО бойцами

Трое саратовских бойцов погибли в ходе военной спецоперации.
В администрациях муниципалитетов Саратовской области сообщили о новых потерях среди местных жителей, участвующих в специальной военной операции.
По официальным данным, погибли Дмитрий Маликов из Пугачёвского района, Борис Одиноков из Аркадакского, а также Андрей Камаев из Новоузенского района. Последний пал в бою 7 апреля 2026 года.
Прощание с Дмитрием Маликовым назначено на 24 апреля в Пугачёве.
Подробности о других погибших и обстоятельствах их гибели не разглашаются.
Ольга Сергеева