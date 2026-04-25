В городе Балаково теплоход «Удмуртия» 1948 года постройки вновь продают по прежней цене

Балаковскую плавучую легенду пытаются продать за 11,8 млн.

В конце марта администрация Балаковского района вновь выставила на торги корпус теплохода «Удмуртия», построенного в 1948 году.

Судно находится на территории судоходного канала — у верхнего откоса левобережной ограждающей дамбы. Раньше здесь располагался детско-юношеский яхт-клуб, но осенью прошлого года договор аренды расторгли.

Решение о продаже приняли ещё в феврале. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих, однако чиновники не стали снижать цену — повторные торги стартуют с теми же 11,8 миллиона рублей.

Ольга Сергеева