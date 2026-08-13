В Саратовской области ветслужбы проверяют свежий мед

Саратовские ветслужбы проверяют качество мёда нового урожая.

Управление ветеринарии региона приступило к лабораторным исследованиям свежей продукции пчеловодства. В области зарегистрирована 22 101 пчелосемья, все пасеки поставлены на учёт, а перемещение товаров отслеживается через систему «Меркурий».

Эпизоотическая обстановка остаётся благополучной: весенние обследования не выявили инфекций (американский/европейский гнилец, варроатоз, нозематоз). Специалисты уже взяли пробы перги, прополиса и мёда (липового, кориандрового, донникового) на содержание антибиотиков, пестицидов, тяжёлых металлов и патогенных спор.

На данный момент проведено 1 156 экспертиз на рынках и более 5 000 лабораторных анализов на ветстанциях – все партии допущены к продаже. Следующий этап контроля стартует в конце августа, когда начнут откачивать поздние сорта (гречишный, подсолнечный, разнотравье).

Ольга Сергеева