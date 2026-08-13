В Саратовской области снова подорожали бензин и дизтопливо

В Саратовской области зафиксирован рост цен на топливо.

По данным Росстата, за неделю с 4 по 10 августа бензин и дизель подорожали по сравнению с предыдущим периодом (28 июля – 3 августа). Средняя цена литра бензина всех марок достигла 78,05 рубля (+0,39 руб.).

Отдельные марки:

АИ-92 – 74,47 руб. (+0,09);

АИ-95 – 80,89 руб. (+0,25);

АИ-98 – 128,68 руб. (+9,56);

дизтопливо – 86,14 руб. (+0,89).

Напомним, с конца июня в регионе действуют лимиты розничной продажи – не более 40 литров на человека в сутки из-за дефицита топлива.

Ольга Сергеева