В Саратовской области работодатели ищут сварщиков на рекордную зарплату в 260 тысяч рублей

Рабочие специальности в регионе обогнали офисных сотрудников по зарплатам — разница достигает четырёх раз.

Саратовские работодатели резко подняли ставки для персонала «у станка». Согласно свежей аналитике hh.ru, отдельным категориям соискателей готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц, причём рекордсменами оказались не IT-специалисты, а представители рабочих профессий.

Абсолютный лидер по доходу — сварщики. Им предлагают до 260 тысяч рублей ежемесячно. Следом идут монтажники с планкой в 155 тысяч. Замыкают тройку маляры и штукатуры — от 150 тысяч.

Любопытно, что почти такой же доход — 149,5 тысячи рублей — готовы платить курьерам. Это ставит службу доставки в один ряд со строительными и отделочными специальностями.

На этом фоне особенно контрастирует реальный уровень зарплат в регионе. По данным сервиса, медианное предложение (то есть «серединная» зарплата, выше и ниже которой находится равное число вакансий) в апреле 2026 года составила всего 61 116 рублей. Таким образом, лучшие предложения для сварщиков превышают средний показатель более чем в четыре раза.

Ольга Сергеева