В Заводском районе Саратова зафиксировали опасное превышение сероводорода в воздухе

В областном центре зафиксировано превышение ПДК сероводорода.

Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода обнаружено в Заводском районе Саратова. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Повышенное содержание токсичного газа зафиксировал стационарный пост наблюдения, расположенный на улице Волгодонской. По данным метеорологов, в течение суток приборы фиксировали уровень сероводорода, превышающий норму.

В то же время другие станции экологического мониторинга, работающие в разных районах города, не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Напомним, сроводород (H₂S) — высокотоксичный газ с характерным запахом тухлых яиц. Он относится к веществам остронаправленного действия и может вызывать серьёзные отравления, а при высоких концентрациях — летальный исход.

В настоящее время специалисты устанавливают причины выброса. Информация о возможных источниках загрязнения уточняется.

Ольга Сергеева