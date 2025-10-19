В Саратовской области растет число случаев ветряной оспы среди взрослых

В Саратовской области резко выросла заболеваемость ветрянкой, особенно среди взрослых.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году число заболевших взрослых увеличилось на 28%, детей — на 9%. У взрослых болезнь часто протекает тяжело и может вызвать пневмонию или менингоэнцефалит.

Экономический ущерб превысил 44 млн рублей. Во многих регионах, включая Саратовскую область, ощущается нехватка зарубежных вакцин. В частных клиниках прививка стоит от 4500 до 10000 рублей.

Проблему усугубляют «ветряночные вечеринки», когда родители намеренно заражают детей. Минздрав призывает к вакцинации. Бесплатную прививку могут получить военнослужащие и люди с хроническими заболеваниями.

Вопрос о включении вакцины в Национальный календарь прививок пока не решен. Без федерального финансирования регионам сложно обеспечить массовую вакцинацию.

Ольга Сергеева