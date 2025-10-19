Обрушение стены в доме Саратова: жильцы многоэтажки на Крымской ночевали в гостинице

В Заводском районе Саратова 18 октября частично обрушилась стена в подъезде многоквартирного дома № 3 на улице Крымской.

В кирпичном доме 1957 года постройки ранее был признан аварийным и подлежащим сносу.

По словам мэра Михаила Исаева, на момент происхождения в пострадавшем и соседнем подъездах проживали 18 человек. Всех их эвакуировали и разместили в гостинице. Для защиты имущества граждан у дома организовано круглосуточное дежурство полиции.

На месте работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело о халатности. Специалисты выясняют причины разрушения несущей стены.

Наталья Мерайеф