В Саратовской области растет число жалоб на врачей из-за нарушений этики

В регионе участились обращения граждан, касающиеся морально-этических аспектов общения с медицинским персоналом.

Такую тенденцию в ходе своего отчета отметила региональный омбудсмен Надежда Сухова. Хотя конкретные примеры некорректного поведения врачей не уточняются, речь, предположительно, идет о случаях грубости.

Проблема коммуникации в системе здравоохранения поднималась и ранее. Осенью 2023 года тогдашний глава минздрава Олег Костин отмечал, что пациенты нередко воспринимают сдержанность докторов как проявление агрессии. Тогда неудовлетворенность качеством общения выражали около 70% обращавшихся за помощью.

В тот же период областное министерство анонсировало запуск специальных тренингов для медработников по развитию навыков эффективной и доброжелательной беседы с пациентами.

Ольга Сергеева