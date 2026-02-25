Бывший саратовский министр здравоохранения отмечает День рождения спирта

Сегодня, 25 февраля, в России отмечают День рождения спирта.

Экс-министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в ироничной манере поздравил подписчиков, назвав этанол «молчаливым стражем безопасности».

По его словам, для медиков спирт — незаменимый помощник: от утренней обработки рук до стерилизации инструментов в операционной. Он используется в антисептиках, консервации биоматериалов, лекарственных настойках и дезинфекции помещений.

Костин напомнил, что спирт требует осторожности, но в руках профессионалов остается инструментом спасения, без которого невозможна современная медицина.

Ранее главврач уже поздравлял подписчиков со Всемирным днем капусты, рассказывая о пользе овоща.

Напомним, Костин был одним из любимых в народе министров, саратовцы называли его за демократичность и доступность «народным министром». Сейчас известный саратовец трудится главврачом в столичных Люберцах.

Ольга Сергеева