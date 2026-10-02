Эксперты обсудили ход уборочной кампании в Саратовской области

Главная проблема саратовских аграриев — реализация продукции.

В Саратовской области продолжается уборочная. Собрано более 5 млн тонн зерна — сопоставимо с прошлым годом; планируется также около 2 млн тонн подсолнечника. Итоги и системные проблемы обсудили в программе «Политический клуб» с политологом Михаилом Шмыревым.

Эксперт напомнил о парадоксе: чем больше зерна, тем ниже цена. Но хороший урожай лучше плохого, особенно в зоне рискованного земледелия.

Главная проблема — реализация. Экспорт затруднён из-за торговых войн и санкций. Для поддержки производителей Владимир Путин поручил правительству провести зерновую интервенцию — закупку зерна по приемлемым ценам, чтобы хозяйства получили средства к следующему сезону.

В животноводстве при избытке дешёвых кормов «просели» птицеводство и КРС. Нужны планирование, корректировка аграрной политики и вложения. В овощеводстве высокий урожай, но не хватает современных овощехранилищ: продукция уходит на переработку или в другие регионы, а зимой регион ест импорт. Решение проблемы хранения поддержит отрасль.

Ольга Сергеева