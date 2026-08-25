В Саратовской области развивается проект «Водорослям крышка»

О сути движения рассказала Татьяна Хохлова, сооснователь центра «Экологизатор» и соавтор начинания.

Главное — обратить внимание жителей нашего региона на состояние Волги, помочь сохранить её биоразнообразие. Участники собирают пластиковые крышки и приносят их в пункт сбора. Далее крышки отправляются на вторичную переработку, а вырученные средства позволяют купить мальков рыб, которые питаются водорослями и тем самым очищают реки.

Выпуск мальков в Волгу — яркая кульминация.

Такие мероприятия проводятся в России в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

О том, как присоединиться к проекту «Водорослям — крышка», рассказали в нашем сюжете. Смотрите видео по ссылке в МАХ или в ТГ.