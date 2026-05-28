В Саратовской области самыми редкими именами недели стали Евгения и Владимир

В регионе за неделю зарегистрировано больше мальчиков, чем девочек, сообщает региональное управление ЗАГС.

В Ленинском отделе ЗАГС родилось 34 мальчика и 19 девочек, а в Заводском — 13 мальчиков против 9 девочек. В Энгельсе и Кировском районе ситуация обратная: в Энгельсе зарегистрировано 24 девочки, что на 10 больше, чем мальчиков, а в Кировском ЗАГСе — 17 девочек против 12 мальчиков.

Также были зафиксированы случаи рождения двойняшек, среди которых пары мальчиков, такие как Николай с Дмитрием и Вадим с Дмитрием, оказались в большинстве.

В числе редких имен недели отмечены Демьян, Стефан, Фёдор, Варвара, Агата, Таисия, Александра, Евгения и Владимир. Ранее к редким именам относили Василия, Павла и Владислава.

Ольга Сергеева