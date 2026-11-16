В Саратовской области регламентируют парламентский контроль за реализацией концессионных соглашений  

В Саратовскую областную Думу поступил законопроект, устанавливающий порядок рассмотрения ежегодного доклада губернатора о контроле за исполнением концессионных соглашений.

Согласно действующим федеральным нормам, губернатор направляет законодательному органу доклад о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений. Инициатива областных депутатов регулирует порядок рассмотрения таких документов в регионе.

Предполагается, что поступающий от высшего должностного лица отчет будут предварительно изучать профильные комитеты Думы, в чью сферу ведения входят объекты концессии. По итогам рассмотрения депутаты смогут принимать документ к сведению, включать связанные с ним мероприятия в план работы комитета, а в случае выработки конкретных рекомендаций – вносить их на заседание областной Думы для утверждения постановлением.

Соавтор законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях (фракция «Единая Россия») подчеркнул роль депутатского контроля.

«В Саратовской области в концессии сегодня находятся сферы, существенно влияющие на качество жизни. Это теплоснабжение крупнейших городов, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов. От того, насколько качественно и в полном объеме концессионеры выполняют свои обязательства перед регионом, напрямую зависит бесперебойная работа коммунальной инфраструктуры. Введение четкой процедуры рассмотрения докладов позволит депутатам эффективнее защищать интересы жителей», – отметил Дмитрий Полулях.