В Саратовской области рекордно сократилось время поиска работы

Саратовская область поднялась на 13-е место в рейтинге безработицы.

В регионе ощущается нехватка кадров: спрос на рынке труда превышает предложения.

РИА Новости опубликовало свежий рейтинг российских регионов по уровню безработицы. Саратовская область продолжает улучшать свои позиции.

Показатель рассчитывался как отношение числа безработных (по методологии Международной организации труда) к численности рабочей силы в возрасте от 15 лет в четвертом квартале. В Саратовской области уровень безработицы снизился до 1,4% против 1,6% годом ранее. Для сравнения: два года назад он составлял 2,2%.

Среднее время поиска работы в регионе сократилось более чем вдвое — с 4,2 до 1,7 месяца.

Лидерами рейтинга стали Москва (0,8%), Новгородская область (0,8%) и Калужская область (0,9%). Наибольший уровень безработицы зафиксирован в республиках Северного Кавказа: Ингушетия (25,5%), Дагестан (11,2%) и Карачаево-Черкесия (7,1%).

Ольга Сергеева