В Саратовской области ремесленников хотят освободить от обязательной маркировки товаров

В Саратовской области разработан законопроект, освобождающий ремесленников от обязательной маркировки товаров.

Инициатива, рассмотренная комитетом облдумы, вводит понятия «ремесленник» и «ремесленная деятельность», отсутствующие в федеральном законодательстве.

Первый замминистра экономического развития Олег Савенков пояснил, что закон предусматривает создание перечня видов ремесленной деятельности и продукции, не требующей маркировки (например, через систему «Честный знак»). Это снизит финансовую нагрузку на мастеров, создающих уникальные штучные товары без использования поточных линий.

Комитет поддержал законопроект, который будет рассмотрен на ближайшем заседании областной думы.

Ольга Сергеева