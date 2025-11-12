В Саратове завершили благоустройство двух обновленных трамвайных маршрутов в ноябре

В Саратове завершены работы по модернизации трамвайных маршрутов № 6 и № 8.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что подрядчики выполнили укладку плитки и установили систему приоритетного проезда для трамваев, синхронизированную со светофорами.

По условиям контракта, подрядная организация будет осуществлять содержание всей обновленной инфраструктуры в течение следующих пяти лет.

Напомним, запуск рабочего движения по этим маршрутам был осуществлен в 2025 году при содействии председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Ольга Сергеева