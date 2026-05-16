В Саратовской области резко уменьшилось число мигрантов

Число иностранных граждан в регионе сократилось на 30% с начала 2026 года.

С января по апрель 2026 года на миграционный учёт в Саратовской области поставлено 12 626 иностранных граждан. Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области в ответ на запрос «МК в Саратове», это на 30,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зафиксировано 18 075 человек.

Большинство иностранных гостей прибыли в регион с целью трудоустройства — 5 432 человека. Ещё 2 945 иностранцев приехали для учёбы.

В ведомстве уточнили, что на обучение в Саратовскую область прибыли граждане из Азербайджана, Алжира, Армении, Бангладеш, Беларуси, Гвинеи, Египта, Индии, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Китая, Марокко, Нигерии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и ряда других государств.

Ольга Сергеева