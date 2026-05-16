В Саратове увековечили память знаменитого продавца конфет

Легендарной участнице Второй мировой войны и почётному гражданину Саратова Елене Зориной открыли мемориальную доску.

Торжественная церемония состоялась на проспекте Столыпина, 29. Примечательно, что Зорина более полувека возглавляла здесь знаменитый магазин конфет «Белочка». Она руководила легендарной саратовской кондитерской с 1962 по 2018 год. При этом её можно было видеть лично за прилавком и в 80-е годы, и в начале 2020-х. Она ушла из жизни 21 июня 2024 года на 101-м году жизни.

На фронтах Великой Отечественной войны Зорина находилась с 1942 по 1945 год. Она принимала участие в боях за Сталинград и дошла до Вены. За боевые заслуги маршал Георгий Жуков лично вручил ей медаль «За Победу над Германией».

Отдать дань уважения ветерану пришли курсанты кадетских корпусов и представители ветеранских организаций.

