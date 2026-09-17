В Саратовской области резко выросла заболеваемость ОРВИ в сентябре

ОРВИ атакует Саратовскую область: за неделю заболеваемость подскочила на 63,6%

В сентябре в регионе зафиксирован резкий всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального минздрава, за последнюю неделю зарегистрировано 10 518 случаев — это на 63,6% больше, чем неделей ранее.

Число госпитализированных выросло на 28% и достигло 255 человек. Эпидемиологический порог превышен на 9,15%, причём преимущественно за счёт взрослого населения.

Что касается коронавируса, ситуация остаётся стабильной: за минувшие семь дней выявлено 22 пациента — столько же, сколько и неделей ранее. Среди заболевших есть шестеро несовершеннолетних.

Ольга Сергеева