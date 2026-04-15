В Саратовской области резко выросло число преступлений в сфере ЖКХ

В первом квартале 2026 года в Саратовской области зарегистрировано 101 преступление в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года их было всего 31.

Среди наиболее распространённых нарушений — мошенничество, присвоение и растрата средств, халатность сотрудников, поставка небезопасных товаров и услуг, а также фальсификация документов. Фигурантами уголовных дел чаще всего становятся предприниматели и чиновники, использующие служебное положение в личных целях.

Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Заводском, Волжском, Ленинском, Фрунзенском и Октябрьском районах Саратова, а также в Энгельсе.

Следователи завершили расследование по пяти уголовным делам этой категории, четыре из которых уже направлены в суд. В прошлом году за три месяца было расследовано 13 подобных дел, а в суд передали 12.

Алиса Эай