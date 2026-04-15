«Снежана» из мессенджера оставила молодого саратовца без интима и денег

В Саратове очередной местный житель попался на уловку интернет-мошенников при попытке заказать интимные услуги.

Об этом сообщило городское управление МВД.

В полицию обратился 24-летний молодой человек. Он договорился о встрече с девушкой по имени «Снежана» в одном из мессенджеров и перевёл ей деньги в ожидании свидания. Собеседница запросила предоплату в размере 1,5 тысячи рублей, затем ещё 4 тысячи за саму услугу, а после — 2,5 тысячи в качестве страховки. Общая сумма перевода составила 8 тысяч рублей. Как только молодой человек перечислил деньги, его новая знакомая перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Алиса Эай