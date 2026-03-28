В Саратовской области родились Аврора, Атилла и Аристарх в марте

Названы редкие имена саратовских новорожденных.

На прошлой неделе в Саратовской области больше всего младенцев в роддомах зарегистрировали в Энгельсском районе — 32 малыша, сообщает региональное управление по делам ЗАГС. В Балакове чаще выдавали свидетельства о рождении мальчиков: 15 из 25. В Заводском и Октябрьском отделах зарегистрировали равное количество мальчиков и девочек — по 13 и 5 соответственно.

Среди редких имен, которые выбрали родители, — Аристарх и Атилла. В Ленинском районе теперь живет Аристарх — имя, которое встречается не каждый год, а в Октябрьском родители назвали сына Атиллой. В Энгельсе зарегистрировали Адама и Елисея, в Балаково — девочку по имени Лада.

Также в список редких имен попали Ясения, Аврора, Амалия, Адель, Марьяна, Эвелина, Артемий и Дементий. Имя Лея, появившееся в сводках на прошлой неделе, похоже, становится популярным.

Ольга Сергеева