Саратовские предприниматели сообщили о резком ухудшении дел из-за налогов в 2026 году

97% саратовских предпринимателей сообщили об ухудшении условий работы после налоговой реформы.

«Опора России» провела опрос среди представителей малого и среднего бизнеса в 86 регионах. В Саратовской области в нем приняли участие 144 предпринимателя. Почти все из них заявили об ухудшении условий работы, главным образом из-за роста фискальной нагрузки.

Большинство респондентов отметили, что налоговая нагрузка выросла на 10–30%, у части — более чем на 30%, а у некоторых — на 50%. Более трети опрошенных стали плательщиками НДС, каждый шестой сообщил о кратном росте стоимости патента. Около 70% предпринимателей зафиксировали сокращение выручки в начале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди основных проблем бизнесмены также выделили увеличение цен поставщиками и снижение спроса. Полностью компенсировать возросшие затраты смогли лишь 5% компаний.

Уполномоченная по защите прав предпринимателей Саратовской области Полина Московская отметила рост обеспокоенности и «тревожные настроения» в бизнес-среде. По ее словам, пик осознания налоговых изменений еще впереди.

Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов (КПРФ) указал на резкое падение поступлений по налогам в конце прошлого года и рост дефицита бюджета. По его мнению, механизмы поддержки МСП в регионе работают формально, а сам сектор находится в сложном положении на фоне высокой ключевой ставки и новых налоговых ставок.

