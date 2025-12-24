В Саратовской области с 2026 года введут выплату 50 тыс. рублей за рождение двойни

В Саратовской области с 2026 года введут новые выплаты за рождение двойни и тройни.

С 1 января 2026 года в регионе начнёт действовать новая финансовая поддержка для семей, в которых родится одновременно несколько детей. Региональные власти выделили на эти цели 25,5 млн рублей, поправки в бюджет уже приняты.

Согласно новым правилам, семьи получат единовременную региональную выплату:· 50 000 рублей — при рождении двойни.· 100 000 рублей — при рождении тройни.

Важное преимущество новой меры — её универсальность. Для получения выплаты не будет иметь значения возраст родителей или уровень дохода семьи. Право на пособие возникает автоматически по факту многоплодных родов.

Оформить поддержку можно будет традиционным способом — через управление социальной поддержки населения по месту жительства. Однако для удобства родителей в ближайшее время прорабатываются и дополнительные каналы: подача заявлений через сеть МФЦ и в электронной форме на портале «Госуслуги».

Эта региональная выплата станет существенным дополнением к уже существующим федеральным пособиям и материнскому капиталу, что особенно важно в первые дни после рождения нескольких детей, когда требуются значительные единовременные расходы.

Ольга Сергеева