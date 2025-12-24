Озвучены планы по развитию опорных точек Саратовской области в новом году

Развитие опорных населённых пунктов стало главной темой заседания Совета представительных органов муниципальных образований Саратовской области.

Провёл его спикер областной Думы Алексей Антонов.

Он подчеркнул, что формирование инфраструктурного каркаса страны требует совместных усилий всех уровней власти. Из 42 федеральных опорных точек в регионе к точкам роста отнесён Аткарск, к агломерациям — Саратов и Энгельс. В дополнение утверждён региональный перечень из 154 территорий, где проживает 82,4% населения области.

На 2026 год запланированы конкретные шаги: строительство новых ФАПов, ремонт ДК, создание спортплощадок и ремонт водопроводных сетей. Участники заседания предложили разрабатывать «паспорта» для каждой опорной точки, активнее использовать федеральные и региональные программы, а также создать в районах рабочие группы по их развитию.

Антонов отметил, что, несмотря на бюджетные ограничения, ресурсы направляются на модернизацию социальных объектов, а поселения могут привлекать средства через более чем 20 действующих программ.

Ольга Сергеева