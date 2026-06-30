В Саратовской области за полгода официально трудоустроили 12,4 тысячи человек

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов на заседании межведомственной комиссии подвел итоги борьбы с теневой занятостью за первое полугодие.

С января по июнь было легализовано более 12,4 тысячи граждан. Наибольшее количество трудовых договоров было оформлено в сферах торговли и сельского хозяйства, что свидетельствует о значительном прогрессе в этой области.

В районах области действуют специальные группы, которые проверяют работодателей и выявляют сотрудников, работающих без официального оформления. Координацией этих усилий занимается областная комиссия.

Важной частью стратегии является просветительская работа, направленная на молодежь. Студентам и школьникам разъясняют их трудовые права и нормы законодательства, чтобы они с самого начала карьеры выбирали официальное трудоустройство.

По словам министра Давыдова, достигнутые показатели подтверждают эффективность принимаемых мер. Работа в этом направлении будет продолжена с той же интенсивностью в следующие шесть месяцев.

Ольга Сергеева