В Саратовской области с начала года убили и покалечили более 500 человек

За три квартала 2025 года в регионе было зафиксировано 21 078 преступлений.

По данным прокуратуры Саратовской области, этот показатель демонстрирует положительную динамику, снизившись на 1689 случаев в годовом сопоставлении.

Также сократилось число жертв противоправных действий: 238 человек убито (на 38 меньше) и 295 получили тяжкие телесные повреждения (снижение на 23 случая).

Большинство правонарушений, а именно 19 379, были раскрыты сотрудниками МВД. При этом каждое десятое из них было предотвращено на стадии подготовки, что свидетельствует об эффективной оперативной работе.

Ольга Сергеева