В селе под Саратовом держали отару овец без документов и маркировки

В Саратовской области, в селе Кипцы Екатериновского района, во время плановой проверки была обнаружена неучтенная отара из 184 голов мелкого рогатого скота.

Животные не были зарегистрированы и промаркированы.

По данным управления ветеринарии, с начала года уже выявлены нарушения учета более чем у 150 голов КРС, около 250 голов МРС и 58 свиней.

Собственникам животных провели разъяснительные беседы, а информацию о нарушениях направили в надзорные органы. Ветеринары зарегистрировали всех животных в федеральной системе «Хорриот» и провели необходимые профилактические мероприятия.

Ольга Сергеева