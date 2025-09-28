В Саратовской области с начала года выявили 9 случаев бешенства у животных

В Саратовской области сохраняется высокий риск заражения бешенством.

По данным Роспотребнадзора, за 8 месяцев 2025 года зарегистрировано 9 случаев бешенства у животных.

За этот период за антирабической помощью обратились 4292 человека. Специалисты отмечают опасную тенденцию — многочисленные отказы от вакцинации и прерывание курса прививок.

Для профилактики бешенства рекомендуется:

Обязательная вакцинация домашних животных

Избегать контактов с дикими животными

Обрабатывать раны после укусов

Проходить полный курс антирабических прививок

Бешенство остается неизлечимым заболеванием, которое можно только предотвратить.

Ольга Сергеева