В Саратовской области с начала года выявили 9 случаев бешенства у животных

В Саратовской области сохраняется высокий риск заражения бешенством.
По данным Роспотребнадзора, за 8 месяцев 2025 года зарегистрировано 9 случаев бешенства у животных.
За этот период за антирабической помощью обратились 4292 человека. Специалисты отмечают опасную тенденцию — многочисленные отказы от вакцинации и прерывание курса прививок.
Для профилактики бешенства рекомендуется:
Обязательная вакцинация домашних животных
Избегать контактов с дикими животными
Обрабатывать раны после укусов
Проходить полный курс антирабических прививок
Бешенство остается неизлечимым заболеванием, которое можно только предотвратить.
Ольга Сергеева