В Саратове задержали иностранца по обвинению в многомиллионном хищении с трубой

В Саратове задержан 43-летний гражданин Армении, находившийся в федеральном розыске по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Согласно материалам дела, в 2013 году в Ереване обвиняемый совместно с сообщником совершил разбойное нападение с применением металлической трубы. В результате преступных действий было похищено имущество на общую сумму, эквивалентную 30 миллионам рублей по текущему курсу.

После установления места нахождения подозреваемого в Саратове, правоохранительные органы провели операцию по его задержанию. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного для привлечения к уголовной ответственности на территории Республики Армения.

Ольга Сергеева