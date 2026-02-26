В Саратовской области с надеждой ждут возвращения розовых фламинго

В Хвалынске готовятся к прилету перелетных птиц и заодно вспоминают о розовых фламинго, которые когда-то облюбовали эти места.

Свидетельство тому хранится в местном краеведческом музее.

Главная достопримечательность коллекции — чучело фламинго, добытое еще в 1908 году Михаилом Радищевым на острове Вороньем. А прошлым летом у города появился и современный символ: трехметровая скульптура экзотической птицы украсила территорию бывшего детсада. Арт-объект установили в рамках проекта «Все в сад!» при поддержке фонда Потанина.

Живые фламинго пока не спешат возвращаться на волжские берега, зато их уменьшенные копии теперь доступны всем желающим. Мастер Дмитрий Илюхин создал для музея серию сувенирных статуэток, так что птица может «поселиться» у каждого дома.

Ольга Сергеева