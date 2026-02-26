Соцфонд предупредил саратовцев: с марта-2026 изменится порядок назначения единого пособия

В Саратовской области с 1 марта 2026 года ужесточаются правила учета алиментов при назначении единого пособия.

Нововведения затронут семьи, где выплаты производятся без судебного решения либо по нотариальному соглашению с заниженными суммами. Теперь подход станет единым для всех: размер алиментов будут рассчитывать исходя из среднемесячной номинальной зарплаты (СНЗП) по региону.

Установлены фиксированные доли от этого показателя: четверть СНЗП на одного ребенка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей. Такая мера призвана исключить искусственное занижение доходов и сделать оценку нуждаемости семей более объективной.

Для расчета в марте—апреле 2026 года Соцфонд будет использовать данные Росстата за 2024 год. Это временное решение, поскольку полная статистика за прошлый год появится только в мае. Использование актуальных на данный момент цифр позволит избежать задержек при рассмотрении заявлений граждан.

Корректировка системы направлена на усиление защиты детских интересов и справедливое распределение государственной поддержки среди нуждающихся семей.

Алиса Эай