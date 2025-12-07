В Саратовской области с ноября ищут женщину в розовой куртке и розовой шапке

В Саратовской области разыскивается 30-летняя Марина Калмыкова из города Ртищево.

Женщина не выходит на связь с родными с 24 ноября 2025 года.

Приметы:

Рост около 160 см, худощавого телосложения.

Светло-русые волосы, голубые глаза.

В момент исчезновения была одета в розовую куртку, розовую шапку и чёрные сапоги.

Любую информацию просьба сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112. Контактное лицо отряда «ЛизаАлерт» — Людмила (Соловушка): 8-937-224-06-60.

Ранее волонтёры уже объявляли поиски 37-летнего Дмитрия Фёдорова, пропавшего в Саратове 22 ноября.

Ольга Сергеева