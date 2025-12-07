Депутат Саратовской облдумы призвал выплатить тринадцатую пенсию к Новому году

Законопроект о дополнительной выплате пенсионерам внесён на рассмотрение Государственной Думы.

Депутат Саратовской областной думы от «Справедливой России», заместитель председателя комитета по делам ветеранов Вячеслав Калинин поддержал инициативу лидера партии Сергея Миронова о введении 13-й пенсии для всех пенсионеров страны.

Цель инициативы — предоставить пожилым людям дополнительные средства для подготовки к Новому году и покупки подарков близким.

Как отметил Калинин, текущего размера пенсий, даже с учётом ежегодной индексации, зачастую не хватает из-за постоянного роста цен и тарифов ЖКХ. По его мнению, дополнительная выплата позволила бы пенсионерам временно облегчить финансовое бремя, рассчитаться с долгами или сделать праздничные покупки.

«Уверен, все фракции федерального парламента поддержат это социально важное предложение», — заявил саратовский депутат.

Ольга Сергеева