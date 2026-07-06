В Саратовской области ночью сбили БПЛА: всего в РФ уничтожено 519

Массированную ночную атаку БПЛА ночью снова пережила Саратовская область.

Минувшей ночью, 6 июля, средства противовоздушной обороны России отразили беспрецедентную по масштабам воздушную атаку. По данным Министерства обороны РФ, за ночь было уничтожено 519 украинских беспилотников самолетного типа. Атака затронула более 20 регионов страны, включая Воронежскую, Самарскую и Волгоградскую области.

В Саратовской области также работала ПВО — беспилотники были сбиты в небе над регионом. Точное количество ликвидированных дронов в ведомстве не уточнили. Информации о разрушениях или пострадавших на территории области не поступало.

В целях безопасности полетов аэропорт «Гагарин» временно не принимал и не отправлял рейсы — ограничения действовали около трех с половиной часов и были сняты утром. На данный момент воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ольга Сергеева