В Саратовской области на этой неделе сохранится июльская жара

Жара до +33 и пожароопасность ждут регион на этой неделе.
Как сообщили в областном Гидрометцентре, температура июля уже превысила норму на 2–5 градусов и продолжит расти.
6–8 июля: днём ожидается +28…+33, ночью от +11 до +15;
9–10 июля: столбики термометров покажут +27…+32, а ночи станут теплее — до +20.
Осадков практически не будет, лишь к концу недели местами возможны кратковременные грозы. Ветер умеренный, с порывами до 13 м/с.
Из-за сухой и тёплой погоды сохраняется высокий класс пожарной опасности.
Вода в Волге у Саратова прогрелась до +22,4°C — купальный сезон в самом разгаре.
Ольга Сергеева