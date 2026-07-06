В Саратовской области на этой неделе сохранится июльская жара

Жара до +33 и пожароопасность ждут регион на этой неделе.

Как сообщили в областном Гидрометцентре, температура июля уже превысила норму на 2–5 градусов и продолжит расти.

6–8 июля: днём ожидается +28…+33, ночью от +11 до +15;

9–10 июля: столбики термометров покажут +27…+32, а ночи станут теплее — до +20.

Осадков практически не будет, лишь к концу недели местами возможны кратковременные грозы. Ветер умеренный, с порывами до 13 м/с.

Из-за сухой и тёплой погоды сохраняется высокий класс пожарной опасности.

Вода в Волге у Саратова прогрелась до +22,4°C — купальный сезон в самом разгаре.

Ольга Сергеева