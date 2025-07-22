В Саратовской области скорбят по погибшим в военной спецоперации бойцам

Еще восемь уроженцев Саратовской области погибли в ходе СВО.

Информация подтверждена местными администрациями.

Среди погибших – жители разных районов: Дмитрий Семенов (Саратов), Гайнулла Усинов и Василий Королев (Балаково), Равиль Утешев (Питерский район). Также в списках значится Борис Кожевников (Шиханы), Юрий Михеев (Советский район), Жаскайрат Амангалиев (Алгайский район) и Алексей Струнков (Вольск).

Губернатор Бусаргин и представители муниципалитетов выразили поддержку родственникам погибших.