В Саратове дополнительно отремонтируют дороги и обновят водопровод на 25 млн рублей

Саратов скорректирует трехлетний бюджет.

Сегодня, 22 июля, на заседании комитета гордумы депутаты рассмотрели поправки в главный финансовый документ города.

По предложению председателя комитета по финансам Александра Струкова, доходную часть бюджета планируется увеличить на 91,7 млн рублей.

Основные изменения коснутся расходных статей:

15 млн – ремонт дорог,

10 млн – обновление сетей водоснабжения,

9,2 млн – компенсации за изымаемое жилье.

Также скорректированы расходы на 2026–2027 годы в связи с заключением долгосрочных контрактов на пассажирские перевозки. Ассигнования комитету по транспорту вырастут на 949,6 и 958,1 млн рублей соответственно.

Дефицит бюджета увеличится на 50,4 млн рублей из-за роста заимствований и составит 2,2 млрд рублей.