В Саратове дополнительно отремонтируют дороги и обновят водопровод на 25 млн рублей

Саратов скорректирует трехлетний бюджет.
Сегодня, 22 июля, на заседании комитета гордумы депутаты рассмотрели поправки в главный финансовый документ города.
По предложению председателя комитета по финансам Александра Струкова, доходную часть бюджета планируется увеличить на 91,7 млн рублей.
Основные изменения коснутся расходных статей:
15 млн – ремонт дорог,
10 млн – обновление сетей водоснабжения,
9,2 млн – компенсации за изымаемое жилье.
Также скорректированы расходы на 2026–2027 годы в связи с заключением долгосрочных контрактов на пассажирские перевозки. Ассигнования комитету по транспорту вырастут на 949,6 и 958,1 млн рублей соответственно.
Дефицит бюджета увеличится на 50,4 млн рублей из-за роста заимствований и составит 2,2 млрд рублей.