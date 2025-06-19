В Саратовской области снизились цены на овощи

Саратовстат опубликовал данные о динамике цен на продукты питания за прошедшую неделю. Наиболее заметно подешевели свежие овощи:

Огурцы – снижение на 5,63%

– снижение на Помидоры – подешевели на 4,16%

– подешевели на Капуста – упала в цене на 2,76%

Также незначительно снизилась стоимость:

Бананы (–1,94%)

(–1,94%) Картофель (–1,39%)

В то же время подорожали:

Яблоки (+1,85%)

(+1,85%) Свекла (+1,22%)

(+1,22%) Лук (+1,15%)

На остальные продукты питания существенных изменений цен не зафиксировано.

Данные Саратовстата на основе мониторинга потребительского рынка.