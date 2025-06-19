В Саратовской области снизились цены на овощи

Саратовстат опубликовал данные о динамике цен на продукты питания за прошедшую неделю. Наиболее заметно подешевели свежие овощи:
- Огурцы – снижение на 5,63%
- Помидоры – подешевели на 4,16%
- Капуста – упала в цене на 2,76%
Также незначительно снизилась стоимость:
- Бананы (–1,94%)
- Картофель (–1,39%)
В то же время подорожали:
- Яблоки (+1,85%)
- Свекла (+1,22%)
- Лук (+1,15%)
На остальные продукты питания существенных изменений цен не зафиксировано.
Данные Саратовстата на основе мониторинга потребительского рынка.