В Саратовской области снизились цены на овощи

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Новости Саратова
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Саратовстат опубликовал данные о динамике цен на продукты питания за прошедшую неделю. Наиболее заметно подешевели свежие овощи:

  • Огурцы – снижение на 5,63%
  • Помидоры – подешевели на 4,16%
  • Капуста – упала в цене на 2,76%

Также незначительно снизилась стоимость:

  • Бананы (–1,94%)
  • Картофель (–1,39%)

В то же время подорожали:

  • Яблоки (+1,85%)
  • Свекла (+1,22%)
  • Лук (+1,15%)

На остальные продукты питания существенных изменений цен не зафиксировано.

Данные Саратовстата на основе мониторинга потребительского рынка.