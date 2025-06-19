Роман Бусаргин: В рамках ПМЭФ встретились с руководством компании «ЕвроХим»

В рамках ПМЭФ встретились с руководством компании «ЕвроХим». Ведем с ними переговоры по возможной реализации на территории Саратовской области долгосрочного инвестиционного проекта по разработке калийных месторождений, а также строительству высокотехнологичных горно-обогатительного комбината и производственных мощностей для выпуска калийных удобрений. Сейчас ведется большой комплекс предварительных работ, связанных с изучением месторождений в Перелюбском районе.

Потенциальный проект — один из самых масштабных. Сроки реализации 10-15 лет. Объем инвестиций по аналогам превышает 100 млрд рублей. По количеству новых рабочих мест — не менее тысячи.



Со стороны региональной власти обозначили максимальную заинтересованность в реализации этого проекта. Будем предоставлять инвестору максимальную поддержку и полное сопровождение. Договорились, что в текущем году будем детально прорабатывать все направления, в том числе по заключению специального инвестиционного контракта с выгодными для компаниями условиями.