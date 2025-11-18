В Саратовской области снова начался рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Саратовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ после небольшого периода снижения.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю — с 10 по 16 ноября было зарегистрировано 10 992 случая сезонных заболеваний, что на 15,43% превышает показатели предыдущей недели.

В регионе отмечается циркуляция вирусов гриппа.

Согласно отчету ведомства, в области завершается кампания по иммунизации против гриппа, в ходе которой прививочные мероприятия охватили более 1 миллиона человек, включая свыше 292 тысяч детей.

Ольга Сергеева