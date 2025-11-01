В Саратовской области снова ужесточили правила использования дронов

В Саратовской области правоохранительные органы обратились к жителям с призывом соблюдать повышенную бдительность в общественных местах.

Соответствующее предупреждение распространили региональные власти.

В сообщении подчеркивается необходимость немедленного сообщения в экстренные службы о любых подозрительных предметах. При обнаружении бесхозных вещей запрещается прикасаться к ним или перемещать их — следует немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов.

Особое внимание рекомендуется уделять транспорту: вызывать подозрение должны автомобили с нестандартными номерными знаками, машины с разными номерами спереди и сзади, а также транспорт, длительное время находящийся в не предназначенных для стоянки местах.

На территории региона продолжает действовать полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением случаев их применения государственными структурами. Также запрещена публикация любой информации о дронах, включая фотографии, видео и данные о местах запуска. При обнаружении беспилотника необходимо немедленно звонить на номер 112.

Ольга Сергеева