Саратовскому судоводителю-лихачу грозит суд за смерть женщины

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего судоводителя, обвиняемого в гибели пассажирки на Волге.

Летом 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял маломерным судном с двумя пассажирами на борту.

По версии следствия, вечером 19 июля обвиняемый вышел на судовой ход в условиях плохой видимости и двигался по акватории Волгоградского водохранилища с небезопасной скоростью. В результате лодка на полном ходу столкнулась с бортом дноочистительного крана, находившегося на стоянке.

При столкновении судно получило серьезные повреждения. Одна из пассажирок с тяжелыми травмами была доставлена в медицинское учреждение, но впоследствии скончалась от полученных увечий. Следственное управление на транспорте предъявило мужчине обвинение в нарушении правил безопасности на водном транспорте в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

