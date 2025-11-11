В Саратовской области сняли угрозу атаки беспилотников днем

Режим угрозы воздушной атаки беспилотников в Саратовской области был снят сегодня, 11 ноября, в 13:05.

Соответствующее уведомление распространило региональное управление РСЧС.

В течение дня угроза объявлялась дважды: первый раз около трех часов ночи, второй — в 10:00 утра. Продолжительность ночного режима составила приблизительно четыре часа, а дневного — около трех часов.

По предварительным данным, в результате ночного инцидента были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Также сообщается, что в Заводском районе в результате атаки пострадала женщина, а в двух многоквартирных домах оказались выбиты оконные стекла.

Наталья Мерайеф