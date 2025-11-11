В Энгельсе нелегального торговца хурмой на улице отправили под арест

Суд назначил пятисуточный арест торговцу в Энгельсе за систематическое неподчинение требованиям правоохранителей.

Как сообщает районная администрация, мужчина продолжал незаконную реализацию хурмой в неположенных местах, несмотря на ранее вынесенные штрафы.

Инцидент, приведший к аресту, произошел 1 ноября на улице Волоха, где полицейские задержали гражданина за повторное нарушение. На опубликованном администрацией фото видно, что он торговал фруктами.

В муниципалитете отметили, что такая мера впервые применена в борьбе с несанкционированной торговлей и показала свою эффективность. Чиновники подчеркнули, что аресты будут применяться и к другим нарушителям.

Ольга Сергеева