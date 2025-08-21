В Саратовской области собрали 11,6 млн рублей туристического сбора с начала года

С января 2025 года в бюджеты муниципальных образований Саратовской области поступило 11,6 млн рублей от взимания туристического сбора. Налог уплачивается владельцами средств размещения (гостиниц, отелей, хостелов) за каждого постояльца.

На текущий момент сбор введен только в 51 из 328 муниципалитетов региона. Ставка налога начинается от 1% (но не менее 100 рублей в сутки) и будет постепенно увеличиваться до 1-5% к 2029 году.

Губернатор Роман Бусаргин и заместитель министра культуры Константин Сергеев ранее рекомендовали муниципалитетам не спешить с введением сбора, а сначала создать необходимую туристическую инфраструктуру для привлечения гостей.