В Саратовской области сокращается количество частных аптек

Число коммерческих аптек в регионе продолжает сокращаться.

Как сообщает «Московский Комсомолец в Саратове» со ссылкой на региональный Росздравнадзор, по состоянию на 7 мая 2026 года в регионе работали 2402 аптечных объекта, принадлежащих 285 юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

Это на 132 аптеки меньше, чем 1 сентября 2025 года, когда их насчитывалось 2534. В самом Саратове сейчас действуют 742 точки продажи лекарств — осенью прошлого года их было 765.

При этом значительная часть сельской аптечной сети (837 объектов) представлена структурными подразделениями медорганизаций — ФАПами, амбулаториями и другими пунктами в отдалённых населённых пунктах. Две трети всех аптек региона частные, остальные — государственные.

Также в Саратове работают 24 аптечных пункта при медучреждениях, где льготники могут получить лекарства.

